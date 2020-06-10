Норильск, Красноярский край, , 17:15 — REGNUM Директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов были задержаны сегодня, 10 июня, в Норильске Следственным комитетом РФ по делу о разливе топлива. По данным следствия, они причастны к ситуации как лица, ответственные за принятие решений о проверке и эксплуатации резервуаров.

«Руководители ТЭЦ сотрудничают с правоохранительными органами, и сейчас они были бы гораздо полезнее на месте ликвидации последствий аварии», — заявил генеральный директор заполярного филиала компании «Норильского никель» Николай Уткин. «Нет оснований полагать, что наши коллеги могут помешать следствию», — добавил он.

С Уткиным согласен адвокат московской коллегии адвокатов «Меклер и партнеры» Анатолий Клейменов. По его словам, в данной ситуации «мера пресечения, связанная с домашним арестом, была бы более чем адекватной». «Вряд ли, находясь на свободе, учитывая характер произошедшего, подозреваемые могут повлиять на работу следствия», — уточнил Клейменов. Сейчас опыт и знания задержанных можно с большей пользой использовать для того, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия аварии, полагают в компании.

При принятии решения о мере пресечения, помимо факта сотрудничества работников ТЭЦ-3 со следствием и их важности при установлении истинных причин произошедшего, важно учитывать тот факт, что из Норильска в принципе нет возможности скрыться или уехать, даже не находясь под домашним арестом, напомнил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Напомним, разлив дизельного топлива произошел на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая. В результате аварии топливо попало в грунт и акватории близ промышленной площадки АО «Норильской-Таймырская энергетическая компания» — дочернего предприятия «Норильского никеля». В настоящий момент к ликвидации последствий привлечено более 400 человек и 270 единиц техники компании, а также силы МЧС и Морской спасательной службы.