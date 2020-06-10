Москва, , 16:56 — REGNUM В Москве задержан мужчина 1955 года рождения, который подозревается в убийстве собственной дочери. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

Происшествие случилось 9 июня в квартире дома на улице Лосевская. Между членами семьи произошла ссора, в результате которой женщине 1989 года рождения нанесли 15 ударов ножом. Потерпевшая скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). На допросе мужчина сознался в преступлении.