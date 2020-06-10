Чебоксары, , 16:55 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор 17-летнему горожанину, который обвинялся в грабеже. Его жертвой стал ровесник, злоумышленник получил условный срок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Преступление было совершено вечером 19 октября 2019 года на одной из детских площадок в Чебоксарах по улице Шумилова. Следствием установлено, что злоумышленник потребовал от 17-летнего знакомого 1 тыс. рублей, однако денег у пострадавшего при себе не было. По данным правоохранителей, фигурант уголовного дела отобрал у потерпевшего куртку, кофту, барсетку и телефон — всего на общую сумму более 16 тыс. рублей.

«Потерпевший сообщил об этом матери, которая нашла напавшего на ее сына молодого человека и попыталась вернуть похищенное имущество. Однако злоумышленник ударил её по руке, а когда женщине всё же удалось забрать куртку и барсетку, молодой человек скрутил ей руки за спиной и забрал вещи обратно», — говорят в следственном управлении.

Калининский районный суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж с применением насилия»), назначив один год лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.

Отметим, что в октябре 2019 года за разбой и грабёж был осуждён на два года условно 16-летний подросток. Потерпевшими стали женщина, у которой он похитил сумку, и 18-летний парень, которого он побил и отнял сотовый телефон.