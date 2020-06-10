Воронеж, , 16:52 — REGNUM Девочка десяти дней от роду обнаружена в подъезде многоквартирного дома в Воронеже, по данному факту начата проверка, сообщил ИА REGNUM 10 июня старший помощник прокурора области Михаил Усов.

«10 июня 2020 года в подъезде одного из домов по улице Л. Шевцовой г. Воронежа сотрудником правоохранительных органов обнаружен брошенный ребенок — девочка в возрасте 10 дней. Ребенок доставлен в медицинское учреждение. Предварительное обследование показало, что девочка здорова», — уточнил Усов.

Следственные органы начали проверку, её ход взят на контроль прокуратурой. Также прокуратурой принимаются меры к установлению личности матери ребёнка.