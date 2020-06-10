Воронеж, , 16:45 — REGNUM Сотрудник полиции, сбивший троих пешеходов в Воронеже, отстранён от службы, также отстранён от исполнения служебных обязанностей и исполняющий отдела полиции. Об этом сообщили 10 июня в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

«С целью установления всех обстоятельств произошедшего руководством ГУ МВД России по Воронежской области назначено проведение служебной проверки. Данный сотрудник, а также исполняющий обязанности начальника отдела полиции, в котором он проходил службу, отстранены от исполнения служебных обязанностей. В случае если вина сотрудника будет установлена, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, около 19:20 9 июня на Ленинском проспекте 24-летний сотрудник полиции на личном автомобиле вылетел с проезжей части на тротуар и сбил трёх пешеходов, один из которых, 42-летний мужчина, погиб, ещё две женщины получили тяжёлые травмы. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

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