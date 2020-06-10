Чебоксары, , 16:38 — REGNUM Один человек погиб, двое получили травмы в результате ДТП с участием четырёх автомобилей в Чувашии. Об этом 10 июня сообщила пресс-служба МВД по республике.

Авария произошла около 13:00 на 654 километре федеральной трассы М-7 в Чебоксарском районе. По предварительным данным, водитель фуры, не соблюдавший безопасную дистанцию, совершил столкновение с фургоном Fiat Ducato, совершившим остановку перед поворотом на въезде в населённый пункт.

От удара сзади Fiat Ducato выбросило на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с УАЗом, а затем с автомобилем ВАЗ-2110. В результате ДТП на месте погиб водитель УАЗа. Двум пострадавшим помощь была оказана на месте происшествия.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

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