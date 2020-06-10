Алма-Ата, Казахстан, , 16:27 — REGNUM Крупный пожар произошел на территории мусорного полигона возле Алма-Аты в Казахстане, сообщает 10 июня пресс-служба регионального департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС).

По данным пресс-службы, огнём охвачена площадь не менее трёх гектаров, для ликвидации пожара планируется использовать вертолет с водосливным устройством.

Сообщение о горящих бытовых отходах на мусорном полигоне возле трассы Алма-Ата — Усть-Каменогорск поступило спасателям в 11:26 мск.

Ветер с порывами до семи метров в секунду способствует распространению пожара на свалке общей площадью 38 гектаров.

К ликвидации пожара привлечены свыше 50 сотрудников регионального ДЧС, в борьбе с огнем участвуют девять единиц техники.

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