Москва, 10 июня 2020, 16:25 — REGNUM Московские спасатели вытащили из Нижнего Кузьминского пруда женщину и мужчину, которые чуть не утонули. Об этом 10 июня сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.
В ходе пешего обхода своей зоны ответственности спасатели обнаружили в Нижнем Кузьминском пруду в 15 метрах от берега тонущих женщину и мужчину. Спасатели вплавь добрались до утопающих и вытащили обоих на берег, где им оказали первую медицинскую помощь.
Выяснилось, что женщина зашла в воду, чтобы искупаться, и стала тонуть. На крики о помощи откликнулся мужчина, который, добравшись до утопающей, сам стал тонуть. В итоге оба были спасены профессиональными спасателями.
И женщина, и мужчина отказались от госпитализации и были переданы сотрудникам полиции для проведения профилактических мероприятий.