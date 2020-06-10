Москва, , 16:25 — REGNUM Московские спасатели вытащили из Нижнего Кузьминского пруда женщину и мужчину, которые чуть не утонули. Об этом 10 июня сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

В ходе пешего обхода своей зоны ответственности спасатели обнаружили в Нижнем Кузьминском пруду в 15 метрах от берега тонущих женщину и мужчину. Спасатели вплавь добрались до утопающих и вытащили обоих на берег, где им оказали первую медицинскую помощь.

Выяснилось, что женщина зашла в воду, чтобы искупаться, и стала тонуть. На крики о помощи откликнулся мужчина, который, добравшись до утопающей, сам стал тонуть. В итоге оба были спасены профессиональными спасателями.

И женщина, и мужчина отказались от госпитализации и были переданы сотрудникам полиции для проведения профилактических мероприятий.

«Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах предупреждают жителей столицы об опасности купания в запрещенных местах и напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности на водных объектах», — заключили в пресс-службе.