Ижевск, , 16:22 — REGNUM В одном из коттеджей микрорайона «Радужный» в Ижевске 9 июня было обнаружено тело девушки 2003 года рождения. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В частности, проверка проводится в части соблюдения требований закона о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, причин и условий, способствовавших смерти ребенка.

Также в ходе проверки будет дана оценка работы органов и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также их взаимодействия.

Кроме того, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Как сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике, группа молодых людей в возрасте 17−18 лет арендовала коттедж в Ленинском районе, где праздновали дни рождения двоих подростков. Компания пила коньяк, купленный в розлив. Утром 9 июня молодые люди обнаружили, что одна из девушек мертва.

До настоящего момента произведен осмотр места происшествия, пятилитровая канистра с остатками коньяка изъята. Назначены медицинская и химическая судебные экспертизы. Следователи допрашивают участников происшествия. Принимаются меры к установлению лица, реализовавшего им коньяк.