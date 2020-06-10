Стокгольм, , 16:14 — REGNUM Полиция эвакуировала персонал и посетителей из торгового центра Kista Galleria ТЦ в Стокгольме из-за стрельбы, сообщает 10 июня издание Aftonbladet.

Стрельба была устроена неизвестными внутри торгового центра. Информация о происшествии поступила в полицию в 14:46 мск.

Двое преступников применили огнестрельное оружие в ходе попытки ограбить ювелирный магазин, находящийся в торговом центре.

По предварительным данным, предполагаемым грабителям удалось скрыться с места преступления.

Полиция начала поиск грабителей. Информации о погибших или раненых не поступало.

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