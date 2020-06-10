Ижевск, , 16:10 — REGNUM В Удмуртии прекращено расследование уголовного дело после смерти подростка-инвалида, который несколько дней провёл радом с телом умершей матери в закрытой квартире. Об этом сообщил глава следственного управления СКР по республике Руслан Тугушев.

По его словам, следователи детально изучили все обстоятельства инцидента, была изучена деятельность учителей, специальных педагогов, участкового уполномоченного и должностных лиц учреждений системы профилактики.

«Признаков преступного какого-либо деяния в их действиях не было установлено», — цитирует представителя ведомства «Интерфакс-Поволжье». В то же время он добавил, что ходе расследования был выявлен ряд нарушений, которые не стали непосредственно причинами гибели ребёнка, но их было необходимо устранить.

«Но проводить параллель и выстраивать причинную связь между действием или бездействием каких-либо должностных лиц и наступившими последствиями у нас оснований не было», — пояснил Тугушев и отметил, что по данному факту ряд должностных лиц после внесения представления в МВД были привлечены к дисциплинарной ответственности.

По аналогичному случаю в Ижевске, когда ребёнка удалось спасти, уголовное дело возбуждать не стали, поскольку смерть матери наступила внезапно и, как выяснилось после вскрытия, из-за септического шока в результате пневмонии. Спасённый ребёнок передан под опеку сестре погибшей.

Как сообщало ИА REGNUM, 51-летняя женщина проживала в квартире с 13-летним сыном, страдающим ДЦП, который не мог самостоятельно передвигаться. 6 декабря 2019 года правоохранителям поступило сообщение, что мама обучающегося на дому мальчика несколько дней не открывает дверь квартиры. При вскрытии помещения были обнаружены тела подростка и его матери. По предварительным данным, смерть подростка наступила за сутки до прихода полицейских, мать скончалась неделей ранее. Последний раз семью видели 30 ноября.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека»). Расследовать все обстоятельства трагедии поручил также глава Удмуртии Александр Бречалов. По поручению главы региона, незамедлительно в республике начали проверять семьи, которые могли находится в аналогичной ситуации. В результате в одной из квартир в Ижевске спасли двухлетнего мальчика, мать которого скончалась неделю назад от пневмонии.

В ходе прокурорской проверки после трагедии в Можге было установлено, что учителя не могли попасть домой к семье уже 29 ноября. При этом руководителя образовательной организации об этом уведомили лишь 4 декабря. Директор школы в свою очередь не сообщил о несостоявшихся занятиях в комиссию по делам несовершеннолетних и городское управление образования. По итогам проверки главе управления образования внесено представление.

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