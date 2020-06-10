Волгоград, , 16:02 — REGNUM Виновным в покушении на дачу взятки полицейскому и в незаконном хранении оружия признали 27-летнего жителя Волгоградской области. Мужчина пытался подкупить сотрудника уголовного розыска, что бы тот «закрыл» глаза на обнаруженный в доме обвиняемого боевой арсенал, сообщили 10 июня в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В рамках расследования уголовного дела у предполагаемого подозреваемого в августе 2019 года провели обыск. Полицейские обнаружили в доме огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы и бейсбольную биту. Мужчина предложил сотруднику уголовного розыска, в чьём производстве находился материал, 200 тысяч рублей — за эти деньги он просил уничтожить изъятый у него арсенал и в дальнейшем не проводить против него оперативные мероприятия. При передаче взятки его задержали.

Суд приговорил мужчину к семи годам и одному месяцу лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.