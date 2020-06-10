Белгород, , 15:46 — REGNUM Факт незаконного сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов выявили полицейские в Белгороде. Двое мужчин пытались продать обрез ружья и патроны, сообщили 10 июня в пресс-службе регионального УМВД.

Продавцов задержали полицейские с коллегами из уголовного розыска в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал». Двое мужчин пытались продать местному жителю обрез ружья и патроны. По предварительным данным они нашли оружие в заброшенном домовладении и решили поправить своё материальное положение. Эксперты установили, что изъятый обрез переделан из карабина Mannlicher, а патроны — боеприпасы к нарезному оружию.

Возбуждено уголовное дело.