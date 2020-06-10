Уфа, , 15:40 — REGNUM Уроженца Турции обвиняют в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении 10-летней девочки в Уфе. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

По версии следствия, 38-летний обвиняемый с 2018 по 2019 год два раза совершил преступления против половой неприкосновенности дочери своей сожительницы. К стражам порядка обратилась мама ребенка, как только узнала об этом.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого мужчину. Сейчас он находится под стражей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.

Расследование дела продолжается. Руководство следственного управления Башкирии взяло ход его расследования на контроль.

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