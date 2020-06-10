Ростов-на-Дону, , 15:15 — REGNUM Три фонтана, расположенные в центре Ростова-на-Дону, пострадали от рук вандалов. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 10 июня.

Злоумышленники украли с фонтанов «Девушки собирающие виноград», «Покровский», «Архитектурно-скульптурный комплекс «Львы» распылительные форсунки, без которых полноценная работа фонтанов невозможна. При этом средства на замену исчезнувших деталей в текущем году предусмотрены не были.

В настоящее время поиском вандалов занимается полиция.

ИА REGNUM напоминает, что все фонтаны в Ростове-на-Дону были приведены в порядок в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Так, например, знаменитый архитектурно-скульптурный комплекс «Львы» с вековой историей отремонтировали почти в 3 млн рублей.