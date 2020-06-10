Самара, , 15:05 — REGNUM В отношении 44-летнего заместителя начальника административно-хозяйственного центра Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы»). Об этом сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СКР.

По версии следствия, с 2016 по 2019 года на постоянной основе мужчина ремонтировал за счёт железно дороги свои автомобили — Porshe Cayenne и Toyota Avensis. Выдавая машины за служебные, счёт на оплату ремонта направлялся на Куйбышевскую железную дорогу. В результате действий железнодорожника ущерб составил более 600 тыс. рублей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводятся мероприятия для выявления дополнительных эпизодов преступной деятельности. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

В адрес руководства железной дороги готовится представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления и об усилении ведомственного контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, железнодорожника подозревают в получении взяток в крупных размерах в Башкирии. По версии следствия, подозреваемый заместитель начальника эксплуатационного вагонного депо Дема с 2017 года по текущий год организовал незаконное ежемесячное получение взяток от представителей транспортных организаций. По мнению следователей, за взятки он должен был покровительствовать этим компаниям и в первую очередь принимать от них заявки на ремонт железнодорожных вагонов.

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