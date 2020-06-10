Новомосковск , 10 июня 2020, 14:56 — REGNUM В Днепропетровской области от полученных ранений скончался 39-летний депутат Новомосковсковского горсовета Андрей Александрович, сообщил 10 июня ресурс «Днепр оперативный».
Ранее в квартире депутата произошёл взрыв.
В Национальной полиции Украины рассказали об информации, якобы депутат хотел покончить с собой.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Новомосковск в квартире многоэтажного дома произошёл сильный взрыв. Разрушена стена отделяющая квартиру от соседней.
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