Новомосковск , , 14:56 — REGNUM В Днепропетровской области от полученных ранений скончался 39-летний депутат Новомосковсковского горсовета Андрей Александрович, сообщил 10 июня ресурс «Днепр оперативный».

Ранее в квартире депутата произошёл взрыв.

«Было сильное задымление. Квартира была полностью охвачена огнем. Со слов свидетелей, перед пожаром они слышали хлопок», — рассказал начальник штаба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Днепропетровской области Олег Кушнирук.

В Национальной полиции Украины рассказали об информации, якобы депутат хотел покончить с собой.

«Там были соответствующие сведения, которые дали нам основания полагать, что это попытка самоубийства», — рассказала представитель полиции Анна Старчевская.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Новомосковск в квартире многоэтажного дома произошёл сильный взрыв. Разрушена стена отделяющая квартиру от соседней.

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