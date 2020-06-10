Саратов, , 14:56 — REGNUM В Кировском районе Саратова 10 июня произошло массовое ДТП.

Как сообщает городской отдел ГИБДД, «около 13:30 (местное время) столкнулись две маршрутки без пострадавших, в дежурную часть они не обращались, вышли из машин и решили оформить европротокол. В это время на них совершил наезд Lexus, перед этим задев УАЗ и Renault Logan».

Авария произошла на пересечении улиц Аэропорт и Соколовогорская. Автоинспекторы выясняют все обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 мая в Саратове семь человек пострадали в результате ДТП с маршрутной «Газелью».

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