Элиста, , 14:26 — REGNUM Уголовные дела в отношении депутата Народного Хурала возбуждены в Республике Калмыкия, сообщили ИА REGNUM 10 июня в пресс-службе СУ СКР по региону. Подозреваемый задержан.

Дела в отношении бывшего директора МУП «Архитектурно-планировочное бюро города Элисты» возбудили по материалам прокурорской проверки — по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Как считает следствие, подозреваемый, который являлся директором МУП «Архитектурно-планировочное бюро города Элисты», в рамках заключенных муниципальных контрактов с МУП «Дорожное управление «Элиста-Автодор», заключил ряд договоров субподряда с ООО «БТИ-КР», аффилированной с ним. Согласно договорам, фирма должна была выполнить работы по разработке проектной и рабочей документации по объектам реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог в Элисте. По факту же все работы были выполнены сотрудниками МУПа.

«Бывший директор МУП «Архитектурно-планировочное бюро города Элисты», используя свое служебное положение, путем обмана в период с января 2017 года по апрель 2018 года совместно с неустановленными лицами совершил хищение денежных средств возглавляемой им организации в сумме более 8 млн руб.», — уточнили в СК.

Также, считает следствие, в июле 2018 года, в рамках заключенных договоров на выполнение топографо-геодезических работ с АО «Газпром газораспределение Элиста», подозреваемый заключил фиктивные договора субподряда с ООО «Дизайн» на выполнение ряда работ. Фактически же работы были выполнены сотрудниками МУП «Архитектурно-планировочное бюро города Элисты», а более миллиона рублей — похищены.

«В связи с тем, что подозреваемый является депутатом Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия, решения о возбуждении уголовных дел принимались исполняющим обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета по Республике Калмыкия», — уточнили в СК.