Москва, , 14:21 — REGNUM За 2019−2020 годы актёру Михаилу Ефремову выписали 50 штрафов за нарушение ПДД, однако ни в одном из случаев не было зафиксировано случаев с «пьяным вождением». Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил замначальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве полковник полиции Алексей Диокин.

«Всего, по нашим данным, за 2019 и 2020 год зарегистрировано 50 административных правонарушений в области дорожного движения, из которых 11 приходится на 2020 год», — сказал Диокин.

По его словам, большинство нарушений в 2020 году было зафиксировано фото‑ и видеокамерами и касалось незначительных нарушений скоростного режима, выезда на выделенную полосу и нарушение разметки. А вот в 2019 году артист совершил 39 нарушений, и однажды даже выехал на встречную полосу в Подмосковье.