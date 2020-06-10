Ульяновск, , 14:03 — REGNUM В Ульяновской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на данные ульяновского центра по гидрометеорологии.

По данным ведомства, в ближайшие часы с сохранением до 20−22 часов 10 июня ожидаются крупный град, при грозе шквалистый ветер 17−22 м/с, локально пройдут ливни.

Спасатели отмечают, что объявляется оранжевый уровень опасности. При ухудшении погоды жителям рекомендуется по возможности не выходить из дома и не пользоваться электроприборами, «так как град обычно сопровождается грозовой деятельностью».

Как сообщало ИА REGNUM, 4−5 июня в Ульяновской области уже объявлялся оранжевый уровень опасности в связи с сильными дождями.

Напомним, погодная школа состоит из четырёх цветов. Оранжевый и красный цвета означают опасные и экстремально опасные погодные условия.