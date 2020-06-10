Воронеж, , 13:07 — REGNUM Несколько версий смертельного ДТП с участием сотрудника полиции, которое произошло 9 июня в Железнодорожном районе Воронежа, будут проверять следователи. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

«В ходе расследования будут проверяться версии причин произошедшего ДТП, в том числе, нарушение правил дорожного движения водителем, техническая неисправность автомобиля», — сообщил представитель прокуратуры.

Уже установлено, что в момент аварии сотрудник полиции был трезв.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня около 19:20 на Ленинском проспекте в Воронеже автомобиль под управлением 24-летнего сотрудника полиции вылетел на тротуар и сбил троих пешеходов. На месте скончался мужчина 41 года, две женщины в тяжёлом состоянии находятся в больнице.

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