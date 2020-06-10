Котово, , 13:08 — REGNUM По подозрению в умышленном повреждении чужого имущества задержаны двое студентов в городе Котово Волгоградской области. Молодые люди разбили четыре автомобиля, припаркованных во дворе многоквартирного дома, сообщили 10 июня в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратились владельцы транспортных средств после того, как обнаружили различные повреждения на своих автомобилях, припаркованных во дворе многоэтажки. В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении повреждений были задержаны 17-летний и 18-летний учащиеся политехнического колледжа. Молодые люди пояснили, что после распития алкоголя решили похвастаться друг перед другом физической силой. Во дворе дома они разбили у машин фары, зеркала, оставили несколько вмятин на бамперах, в общей сложности они повредили четыре иномарки.

Устанавливается сумма причинённого ущерба. Возбуждено уголовное дело.