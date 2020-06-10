Ярославль, 10 июня 2020, 12:58 — REGNUM В Ярославской области директору госпредприятия «Южный водоканал» Игорю Кузнецову объявлен выговор с занесением в трудовую книжку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.
Скандал с директором госпредприятия разразился в конце мая. В социальных сетях появилось видео, где Кузнецов в присутствии полицейского оскорбляет соседа во дворе. Скандал совпал с резким ухудшением качества водопроводной воды в Ростове Великом, которую поставляет «Южный водоканал». После этого губернатор Дмитрий Миронов пообещал провести проверку действий Кузнецова.
Стоит отметить, что жители Ростова требовали уволить директора водоканала, не столько из-за инцидента, сколько из-за не прекращающихся проблем с качеством воды. Между тем Кузнецов продолжает работать.
Читайте ранее в этом сюжете: Жители Ростова Великого просят уволить директора «Южного водоканала»