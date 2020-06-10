Нью-Дели, , 12:54 — REGNUM В результате пожара на месторождении газа в Индии погибли двое пожарников. Об этом 10 июня сообщает Al Jazeera.

Инцидент произошел в штате Ассам, расположенном на востоке государства. Пожарные пропали во вторник, 9 июня, тела их были обнаружены сегодня.

Утечка газа продолжается на месторождении на протяжении четырех недель. Сюда прибыли более 200 специалистов из Сингапура, которые пытаются нейтрализовать угрозу.

Последствия утечки газа могут серьезно сказаться на экологии штата.