Ижевск, , 12:36 — REGNUM Уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального директора АО «Ижавиа» по шести эпизодам получения взяток, коммерческого подкупа, мошенничества и воспрепятствования законной предпринимательской деятельности направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает прокуратура Удмуртии.

Женщина обвиняется в том, что в период с октября 2015 по апрель 2018 года получила так называемых «откатов» от представителей контрагентов авиакомпании за помощь в заключении договоров на предоставление услуги за ускоренное проведение по ним оплаты. Сумма вознаграждения бывшего представителя руководства АО составляла около 10% от платы по договорам. Она получила незаконное вознаграждение на общую сумму более 5,3 млн рублей.

Кроме того, она создала препятствия для осуществления коммерческой организации законной предпринимательской деятельности, создав условия для заключения договоров с другой организацией, которая согласилась передавать денежное вознаграждение. Под видом оплаты фиктивных услуг бывшая замглавы компании похитила более 388 тыс. рублей.

«Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки», — подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в следственном управлении СКР по Удмуртии уточняли, что объем уголовного дела составил 61 том, на имущество обвиняемой наложен арест.