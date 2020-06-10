Красноярск, , 12:11 — REGNUM В Красноярске будут судить 22-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве сожительницы и двухлетней девочки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, преступление произошло вечером 17 сентября 2019 года.

«17 сентября 2019 года в вечернее время обвиняемый находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире своей 28-летней гражданской супруги, задушил её и её двухлетнюю дочь, после чего похитил имевшиеся в квартире и представляющие хоть какую-нибудь ценность вещи и продал их, потратив деньги на личные нужды», — отметили в СКР.

После этого мужчина некоторое время жил в квартире с телами убитых. Звонившим родственникам он отвечал, что женщина только что вышла или не может подойти к телефону. После задержания он пытался доказать, что причиной убийства стала ревность.

Однако в следствии установили, что он задолжал сожительнице деньги, при этом нигде не работая. В результате сожители стали чаще ссориться, в результате чего женщина заявила, что они расстаются, потребовав возвращения долга в размере 210 тыс. рублей, а также автомобиль.

Читайте также: Дело об убийстве девочки в Красноярском крае взяли на контроль в Москве