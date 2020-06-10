Саратов, , 12:16 — REGNUM В Саратовской области расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении депутата Дергачевского района по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение денежных средств с использованием служебного положения») и ч.1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Противоправными действиями чиновника причинен ущерб бюджету на сумму более 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Следствие установило, что в августе 2018 года депутат Дергачевского района Саратовской области из корыстных побуждений в целях личного обогащения организовал изготовление подложного решения Совета депутатов об увеличении его денежного содержания без проведенного голосования. Мужчина внес заведомо ложные сведения в официальные документы, которые и послужили основанием для увеличения его ежемесячного содержания. Похищенными деньгами подозреваемый распорядился по своему усмотрению.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области Лысогорский районный суд признал виновной 43-летнюю бывшую начальницу отдела почтовой связи за присвоение денежных средств, принадлежащих почтовому отделению.

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