Самара, , 12:06 — REGNUM Более четырех тысяч граждан пострадали от укусов клещей в текущем году в Самарской области. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба областного Управления Роспотребнадзора.

По сообщению пресс-службы ведомства, за минувшую неделю по области было зафиксировано 460 фактов обращения в медицинские учреждения из-за укусов клещей (в том числе 162 несовершеннолетних).

Отмечается, что в текущем году в регионе зафиксировано 4048 граждан, которые пострадали от укусов клещей (в том числе 1434 несовершеннолетних). При этом больше всего клещи кусали граждан за городом на их частных владениях (41,3%) и на природе — 18,3%. Были также зарегистрированы случаи укусов клещей на кладбищах — 4,1% и в парках — 0,9% укусов.

В текущем году по области зафиксировали два случая клещевого иксодового боррелиоза.

В 2020 году планируется обработать против клещей 3378,7 га территорий, в том числе в летних оздоровительных организациях — 550,53га. По состоянию на 4 июня текущего года уже проведена обработка 1276,4га.

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