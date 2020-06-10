Багдад, , 12:01 — REGNUM ВВС Турции «нейтрализовали» восемь членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на территории Ирака. Об этом 10 июня сообщается в заявлении министерства обороны страны в Twitter.

«Еще восемь террористов РПК, обнаруженные в ходе разведывательных мероприятие в регионах Зап и Хафтанин, были нейтрализованы», — говорится в заявлении.

Термин «нейтрализован» означает физическую ликвидацию противника. Военные Турции предпочитают не называть вещи своими именами, использую эвфемизмы.

Рабочая партия Курдистана имеет ряд укрытий на территории Ирака, которые регулярно подвергаются атакам со стороны турецкой авиации, зачастую здесь гибнет мирное население.