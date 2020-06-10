Москва, , 11:57 — REGNUM Актёр Михаил Ефремов, ставший участником ДТП со смертельным исходом, в момент аварии находился в салоне автомобиля один. Об этом заявили в ГУ МВД РФ по г. Москве.

«Информация, размещенная в некоторых СМИ и на интернет-ресурсах о том, что водитель, совершивший ДТП 8 июня на Смоленской площади, в результате которого потерпевший скончался, находился в автомобиле не один, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что о нахождении Ефремова в машине без пассажиров свидетельствуют и показания очевидцев.