Ростов-на-Дону, , 11:41 — REGNUM Южный окружной военный суд вынес приговор по делу о подготовке теракта в Кабардино-Балкарии. Подсудимый намеревался устроить взрыв в зданиях Урванского районного суда республики и прокуратуры Урванского района, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда 10 июня.

Как следует из материалов уголовного дела, Ратмир П. в начале 2019 года в Нарткале Кабардино-Балкарии на местной свалке нашёл два взрывных устройства промышленного производства, которые хранил у себя дома. Затем мужчина начал подготовку к совершению теракта в двух ведомствах. Для этих целей подсудимый изготовил два взрывных устройства, которые хранил у себя в машине. В августе 2019 года он спрятал взрывчатое вещество в лесу. Однако тайник был найден силовиками.

«В соответствии с приговором суда Пшибиев признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок десяти лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме, со штрафом в размере 130 тыс. рублей», — уточнили в суде.

Приговор в законную силу не вступил.