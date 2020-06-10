Ричмонд , США, , 11:23 — REGNUM Памятник Христофору Колумбу снесли и выбросили в озеро участники протестных акций против жестокого обращения полиции в Ричмонде (штат Виргиния). Об этом 10 июня сообщает местный телеканал WRIC.

По информации журналистов, вечером 9 июня в городском парке Берд Парк собрались около тысячи участников протестной акции, которая начиналась мирно. Однако около 20:30 по местном у времени (03:30 мск среды) протестующие привязали к памятнику Колумбу три веревки, после чего свалили его с постамента и сбросили в озеро, предварительно оттащив туда статую.

При этом, как заявил один из протестующих, эта акция не была запланирована.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 8 июня судья в Ричмонде вынес решение о запрете руководству штата сносить памятник главнокомандующему южных штатов в период Гражданской войны в США генералу Роберту Ли после того, как губернатор штата Виргиния Ральф Нортэм заявил на пресс-конференции, что распорядился убрать известную статую генерала на фоне продолжающихся протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе местного жителя Джорджа Флойда от жестокого обращения полиции.