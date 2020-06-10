Аккра, , 11:20 — REGNUM Один человек погиб после того, как большая часть столицы Ганы, Аккры, была затоплена в ночь на понедельник, 8 июня, после проливных дождей. Об этом передает ВВС Africa.

По словам репортеров, из-за паводковых вод были разрушены несколько объектов недвижимости и самодельных сооружений вдоль основных дорог города. Как передают местные СМИ, в некоторых районах уровень воды поднялся до 4,5 метров.

Из-за ветхости дренажной системы многие части Аккры подвержены наводнениям всякий раз, когда идет дождь.

В прошлом году Всемирный банк утвердил финансирование в размере 200 млн долл. США для преодоления последствий наводнений в Аккре. Однако, по мнению экспертов, для того, чтобы положить конец наводнениям, предстоит сделать еще многое.

Напомним, что около 100 человек погибли в Аккре пять лет назад, когда в результате наводнения произошел взрыв на заправочной станции.