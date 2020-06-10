Москва, , 11:16 — REGNUM Актёра Михаила Ефремова, ранее ставшего участником ДТП со смертельным исходом, отправят на психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Ему планируется провести психолого-психиатрическую экспертизу. Она позволяет устанавливать психологические особенности человека, его психическое состояние, мотивы его действий», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что все необходимые процедуры будут назначаться в рамках рассмотрения дела, а также напомнил, что Ефремов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, а в его крови нашли следы наркотических веществ. При этом сам актёр, как подчеркнул источник, не отрицал факта употребления алкоголя перед поездкой.

Специалисты также намерены провести экспертизу автомобиля Ефремова, чтобы исключить версию неисправности машины.