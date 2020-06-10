Кабул, , 11:53 — REGNUM Тела шестерых погибших от обрушения тоннеля в шахте по добыче угля в северной афганской провинции Саманган сумели извлечь из-под завалов сотрудники спасательных служб. Об этом 10 июня сообщает телеканал TOLOnews.

По данным журналистов, спасательная операция под землей продолжается и в настоящее время остается неизвестной судьба ещё 12 человек.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 июня на угольной шахте в провинции Самнаган произошел сильный взрыв, данные о погибших при котором разнятся.

Так, член Совета провинции Мохаммад Хашем Сарвари рассказал о трех взрывах и 80 погибших при них, в то время как представитель муниципальных властей региона Дара-э-Суф, где прогремел взрыв, сообщил о 20 погибших в результате происшествия.