Анадырь, , 10:52 — REGNUM Губернатор Чукотки Роман Копин после ЧП в Норильске дал поручение проверить все ёмкости для хранения ГСМ, напомнил недропользователям об экологии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Сейчас начинается навигация, прибыли первые сухогрузы. «Берингпромуголь» готовится погрузить 90 тысяч тонн энергетического угля, при этом важная задача — позаботиться об экологии и здоровье людей. Предлагаю жителям тоже не ослаблять бдительности. Если видите нарушения — сообщайте об этом», — написал в Инстаграм Роман Копин.

Подписчики в ответ на пост пишут о том, что беспокоятся по поводу военных учений в поселке Провидения — военные ходят по посёлку без масок, а техника уничтожит природу, экологию тундры.

На этот счёт администрация Провиденского округа заверила, что замечания будут учтены. Без острой необходимости военная техника по территории населённых пунктов передвигаться не будет, а военнослужащие будут соблюдать масочный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в Норильске произошёл разлив дизельного топлива на проезжую часть автодороги к ТЭЦ-3 на промышленной площадке «Надеждинского металлургического завода». При переезде участка легковым автомобилем возникло возгорание. ЧП произошло рядом с площадкой хранения запаса резервного дизельного топлива ТЭЦ-3. 31 мая поступила информация о разгерметизации одного из резервных резервуаров объёмом 30 тысяч кубометров.