Уфа, 10 июня 2020, 10:50 — REGNUM Женщина погибла после опрокидывания автомобиля на трассе в Башкирии. Об этом 10 июня сообщил главный госавторинспектор региона Динар Гильмутдинов в своем блоге.
По его словам, трагедия произошла днем 9 июня на автотрассе Акъяр-Сибай. Автомобиль ВАЗ-2115, под управлением местного жителя 56-и лет, опрокинулся в кювете на 97 км этого шоссе.
Женщина 37-и лет, которая ехала в этом автомобиле, получила не совместимые с жизнью травмы, добавил он.
Динар Гильмутдинов отмечает, что водитель автомобиля управлял автотранспортным средством в нетрезвом состоянии.
В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.
Читайте ранее в этом сюжете: В Воронеже после смертельного ДТП задержан сотрудник полиции