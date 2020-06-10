Уфа, , 10:50 — REGNUM Женщина погибла после опрокидывания автомобиля на трассе в Башкирии. Об этом 10 июня сообщил главный госавторинспектор региона Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, трагедия произошла днем 9 июня на автотрассе Акъяр-Сибай. Автомобиль ВАЗ-2115, под управлением местного жителя 56-и лет, опрокинулся в кювете на 97 км этого шоссе.

Женщина 37-и лет, которая ехала в этом автомобиле, получила не совместимые с жизнью травмы, добавил он.

Динар Гильмутдинов отмечает, что водитель автомобиля управлял автотранспортным средством в нетрезвом состоянии.

В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

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