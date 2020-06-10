Волгоград, , 10:42 — REGNUM Восьмилетний мальчик утонул накануне при купании в Волге на несанкционированном пляже в Волгограде. Тело ребёнка обнаружить до сих пор не удалось, сообщили 10 июня в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Школьник вместе с 11-летней двоюродной сестрой отправился гулять с разрешения родителей. Дети решили искупаться в реке на несанкционированном пляже. Девочка осталась на берегу, а брат залез в воду. Его подхватило сильное течение. Сестра попыталась помочь мальчику, но они оба стали тонуть. Крики детей услышали прохожие, спасти удалось лишь девочку. Тело мальчика ищут несколько бригад Волгоградской областной службы спасения.

С начала лета 2020 года это уже четвёртая смерть детей на водных объектах Волгоградской области. В региональном СКР организовали доследственную проверку по факту гибели ребёнка.