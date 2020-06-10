Элиста, , 10:28 — REGNUM В Калмыкии суд вынес приговор по делу о причинении ущерба бюджету в 1,3 млн рублей при строительстве домов для детей-сирот. Обвиняемым по делу о причинении имущественного ущерба и незаконном участии в предпринимательской деятельности проходил бывший директор казенного предприятия Республики Калмыкия «Домостроительный комбинат», сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Как установлено судом и следствием, бывший директор предприятия в период с 25 мая по 25 декабря 2018 года при строительстве трёх домов для детей-сирот в селе Яшалта в рамках трёх государственных контрактов причинил имущественный ущерб государству на сумму более 1,3 млн рублей, а также вопреки запрету, установленному законом, участвовал в предпринимательской деятельности ООО «Грейд».

Суд приговорил подсудимого к лишению свободы на 1,6 года условно.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года суд также вынес приговор в отношении бывшего министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Калмыкия, который также проходил обвиняемым по делу о нарушениях при строительстве домов. Следствие сообщало, что стоимость жилья по госконтрактам была значительно завышена — она составила 27 млн рублей из расчёта 69 тыс. руб. за 1 кв. м в ценах четвёртого квартала 2017 года, тогда как средняя стоимость на первичном рынке составляла 43 тыс. рублей, на вторичном — 10 тыс. в ценах первого квартала 2018 года. Также сообщалось, что все три контракта получило ООО «Грэйд», которое стало единственным участником аукционов. В СК уточнили, что ООО «Грэйд» зарегистрировано на сына экс-директора «Домостроительного комбината», а сам директор казенного предприятия фактически руководил работой фирмы.

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