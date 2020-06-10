Уфа, , 10:31 — REGNUM Подсобного рабочего убило разрядом электрического тока в Башкирии. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба Гострудинспекции региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, трагедия произошла 7 июня в г. Ишимбай во время укладки брусчатки бригадой рабочих.

33-летний водитель крана ООО «МОНОлит» работал около линии электропередачи. По предварительным данным, в какой-то момент на стрелу крана произошел разряд электрического тока. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

В настоящий момент сотрудники Гострудинспекции выясняют причины несчастного случая.

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