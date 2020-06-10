Ульяновск, , 10:18 — REGNUM В Ульяновске началась проверка по факту дезорганизации деятельности в следственном изоляторе №1 УФСИН. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Предварительно установлено, что 9 июня 2020 года следственно-арестованный в СИЗО «применил насилие, не опасное для жизни и здоровья», в отношении сотрудника изолятора.

По данному факту начались проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, что в мае 2020 года следственное управление по Ульяновской области проинформировало о завершении расследования уголовного дела в отношении лица, отбывающего наказание в колонии № 8. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»): следствие полагает, что 1 апреля 2020 года, «используя грубую нецензурную брань, он умышленно нанес удары ногой по металлической отсекающей решетке, после чего оттолкнул двумя руками от себя сотрудника учреждения».