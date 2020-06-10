Туймазинский район, Башкирия, , 10:18 — REGNUM Трое сотрудников полиции осуждены за избиение подозреваемого мужчины в Башкирии. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба республиканского следственного правления Следственного комитета РФ.

Следствием и судом установлено, что в Туймазинском районе осенью 2018 года стражи порядка пригласили в отдел полиции 29-летнего мужчину, подозреваемого в незаконной охоте. Следователи считают, что они избили его. Таким образом подозреваемые пытались склонить мужчину дать признательные показания.

Позже пострадавший обратился в правоохранительные органы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Вскоре были задержаны трое подозреваемых в этом преступлении: два сотрудника Отдела МВД РФ по Ермекеевскому району и сотрудник Отдела МВД РФ по Туймазинскому району.

Отмечается, что подсудимые не признали свою вину. Однако, суд приговорил их к лишению свободы сроком на пять с половиной, семь и шесть лет соответственно в колонии общего режима.

Помимо этого, суд запретил каждому занимать должности в органах правопорядка сроком на два года.

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