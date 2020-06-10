Анкара, , 10:15 — REGNUM Правоохранительные органы Турции изъяли 47 тонн метилового спирта в рамках борьбы с нелегальным распространением контрафактного алкоголя. Об этом 10 июня сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперация прошла в одном из районов Стамбула, полиция задержала четырех подозреваемых, трое из которых были выходцами из Афганистана.

Напомним, силовые ведомства Турции наиболее активно стали бороться с незаконным распространением алкогольной продукции в декабре 2019 года, перед новогодними праздниками.