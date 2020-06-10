Новоржев, Псковская область, , 10:14 — REGNUM В Псковской области 20-летний житель Новоржева спас пять детей и их бабушку из горящего дома. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Березовец Вехнянской волости Новоржевского района на пульт дежурного поступило 9 июня около 15 часов. Прибывшие на место спасатели обнаружили задымленную веранду и горящую кровлю крыши.

Пожарным удалось оперативно локализовать возгорание. Огонь успел уничтожить лишь кровлю дома над верандой на площади 12 квадратных метров и помещение веранды. В следствии пожара никто не пострадал.

Однако на месте происшествия выяснилось, что жертв удалось избежать благодаря действиям отважного молодого человека. 20-летний житель города Новоржев еще до приезда спасателей вывел из горящего дома пять детей в возрасте от двух до 12 лет и их 63-летнюю бабушку.

«Наиболее вероятной причиной пожара явилась детская шалость с огнем одного из спасенных несовершеннолетних», — отметили в ГУ МЧС.