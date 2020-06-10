Кызыл, , 10:10 — REGNUM Верховный лама Тувы камбы-лама Джампел Лодой госпитализирован в республиканскую больницу с COVID-19. Об этом сообщили в управлении буддийской организации республики.

Как передает портал «ТуваОнлайн», 44-летний священнослужитель введён в искусственную кому. Сообщается, что у него есть ряд других заболеваний.

В управлении камбы-ламы призвали верующих помолиться во здравие Джампел Лодоя, а также во исцеление всех заразившихся.

Напомним, в республике по ситуации на утро 10 июня подтверждено более двух тысяч случаев заражения коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, ранее подхватил вирус глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Читайте также:

Главу Тувы выписали из больницы

Думали о госпитализации в Москве: врачи рассказали о болезни главы Тувы