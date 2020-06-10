Богота, , 10:11 — REGNUM Около пяти тонн кокаина, предназначавшегося для отправки в Турцию, было изъято полицией Колумбии в порту Буэнавентура. Об этом 10 июня сообщил директор антинаркотической службы национальной полиции Хорхе Ремирес в видеообращении, которое опубликовано на странице ведомства в соцсети Twitter.

«В порту Буэнавентура изъят особо важный груз — 4298 килограммов хлоргидрата кокаина были смешаны с гранулированным каучуком», — заявил он.

Также он уточнил, что наркотическое вещество предназначалось для отправки в Турцию и поздравил своих коллег с успешным изъятием, отметив, что стоимость конфискованной партии составляет около $265 млн.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая задержала 13 подозреваемых и изъяла у них 139 кг метамфетамина.