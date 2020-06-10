Батуми, Грузия, , 10:02 — REGNUM Взрыв и пожар произошли на рынке в Батуми 10 июня. Об этом сообщает «Общественное телевидение» со ссылкой на данные МВД Грузии.

По данным министерства, возгорание ликвидировано пожарными, пострадавших нет. Причина взрыва устанавливается.

Как сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс», ссылаясь на сообщения от местных жителей, происшествие случилось около 6 утра (5 утра мск). В этой части рынка, где был взрыв, находилась кухня. Обломками от здания немного повредило автомобиль.

Сообщается, что выдвинута версия о взрыве природного газа.