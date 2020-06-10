Бангкок, , 10:02 — REGNUM Украинская журналистка Ольга Фролова, которая ранее пропала на таиландском острове Самуй, найдена в джунглях мертвой. Об этом 10 июня сообщает «24 канал» со ссылкой на портал Pattaya Now.

По информации журналистов, 7 июня работник одного из отелей острова сообщил в местную полицию об обнаружении полуразложившегося трупа гражданки другого государства.

Как рассказал работник, когда он шел по джунглям, то ощутил неприятный запах и стал искать его источник, и вскоре обнаружил чьи-то ноги под листьями пальмы.

После того как на место происшествия прибыли сотрудники местной полиции, они установили, что останки принадлежат 32-летней гражданке Украины Ольге Фроловой, которая пропала ещё 25 мая.

При этом супруг погибшей журналистки Дмитрий Фролов, которого вызвали на опознание тела, подтвердил, что останки принадлежат его жене, и рассказал, что в ее рюкзаке отсутствуют iPhone и ноутбук.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 8 июня стало известно, что как минимум два представителя СМИ пострадали во время столкновений полиции с участниками протестных акций в столице Гаити Порт-О-Пренсе.