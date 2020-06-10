Якутск, , 10:01 — REGNUM В Хангаласском районе Якутии 16-летний подросток угнал у родителей мотоцикл и попал в смертельное ДТП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГИБДД республики.

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40-летний водитель автомобиля при совершении разворота выехал на встречную полосу и совершил столкновение с попутно двигавшимся мотоциклом «Ямаха». Сидевший за рулём «Ямахи» десятиклассник, чтобы избежать столкновения, принял руль влево и, касательно задев капот, наехал на бордюрное ограждение с последующим ударом о бетон.

Мальчик умер в реанимации не приходя в сознание, его 17-летний друг, сидевший на заднем сидении мотоцикла, получил травмы головы и был госпитализирован.

Погибший не имел прав на управление мототранспортом, он и пассажир были без шлемов.

Следователи выяснили, что в день аварии школьники выпили две бутылки пива.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кировской области на трассе «Вятка» произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, погибли четыре человека.